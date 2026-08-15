В пломбире «Коровка из Кореновки» нашли опасный консервант

Бензойную кислоту, не указанную производителем в составе, обнаружили в ванильном пломбире «Коровка из Кореновки». О результатах исследования сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Речь идёт о консерванте Е210. У чувствительных людей бензойная кислота и бензоаты способны вызвать крапивницу, зуд и покраснение кожи, а у людей с астмой — усилить кашель и одышку или спровоцировать бронхоспазм.

Образец для исследования приобрели в гипермаркете «Лента» в ТРЦ «Макси» в Смоленске. Лабораторную проверку провёл региональный Центр гигиены и эпидемиологии.

По итогам экспертизы сведения на упаковке пломбира признали недостоверными, поскольку обнаруженного вещества в заявленном составе не было. Роспотребнадзор вынес производителю предостережение и потребовал предоставлять покупателям корректную информацию о продукте.

Ранее SHOT ПРОВЕРКА устраивала эксперимент с пятью популярными марками пломбира, среди которых была и «Коровка из Кореновки». Мороженое оставляли при комнатной температуре и сравнивали, как меняется его структура после таяния. При этом специалисты подчёркивали, что по одному лишь внешнему виду растаявшего продукта нельзя определить его настоящий состав — для этого требуется лабораторное исследование.