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Регион
15 августа, 10:06

В пломбире «Коровка из Кореновки» нашли опасный консервант

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бензойную кислоту, не указанную производителем в составе, обнаружили в ванильном пломбире «Коровка из Кореновки». О результатах исследования сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Речь идёт о консерванте Е210. У чувствительных людей бензойная кислота и бензоаты способны вызвать крапивницу, зуд и покраснение кожи, а у людей с астмой — усилить кашель и одышку или спровоцировать бронхоспазм.

Образец для исследования приобрели в гипермаркете «Лента» в ТРЦ «Макси» в Смоленске. Лабораторную проверку провёл региональный Центр гигиены и эпидемиологии.

По итогам экспертизы сведения на упаковке пломбира признали недостоверными, поскольку обнаруженного вещества в заявленном составе не было. Роспотребнадзор вынес производителю предостережение и потребовал предоставлять покупателям корректную информацию о продукте.

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Ранее SHOT ПРОВЕРКА устраивала эксперимент с пятью популярными марками пломбира, среди которых была и «Коровка из Кореновки». Мороженое оставляли при комнатной температуре и сравнивали, как меняется его структура после таяния. При этом специалисты подчёркивали, что по одному лишь внешнему виду растаявшего продукта нельзя определить его настоящий состав — для этого требуется лабораторное исследование.

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Николь Вербер
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