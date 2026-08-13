«Дядя Ваня» опять провалился — в популярной икре нашли превышение нитратов

В ходе проверки продукции в Санкт-Петербурге специалисты Роспотребнадзора обнаружили в кабачковой икре «Дядя Ваня» содержание нитратов 496 мг/кг при допустимом уровне 400 мг/кг. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, образец был приобретён в гипермаркете «О’КЕЙ».

К слову, это не первое нарушение — ранее аналогичные случаи выявляли в Белоруссии, где ввоз продукции запретили. Производитель уже получал предписание.