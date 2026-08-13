«Дядя Ваня» опять провалился — в популярной икре нашли превышение нитратов
В кабачковой икре «Дядя Ваня» нашли превышение нитратов
Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин
В ходе проверки продукции в Санкт-Петербурге специалисты Роспотребнадзора обнаружили в кабачковой икре «Дядя Ваня» содержание нитратов 496 мг/кг при допустимом уровне 400 мг/кг. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, образец был приобретён в гипермаркете «О’КЕЙ».
К слову, это не первое нарушение — ранее аналогичные случаи выявляли в Белоруссии, где ввоз продукции запретили. Производитель уже получал предписание.
А ранее проверка Роскачества выявила бактерии группы кишечных палочек в продукции BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill. Всего эксперты изучили бургеры из 20 сетей быстрого питания по 488 показателям. При этом Роспотребнадзор не стал принимать меры к продавцам, объяснив решение несвоевременной передачей продукта на экспертизу и неправильным оформлением материалов. В частности, образец чизбургера Torro Grill закупили 28 апреля, исследовали 6 мая, а сведения о результатах поступили в ведомство 16 июля.
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