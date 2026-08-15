Эксперт из Германии призвал серьёзно отнестись к заявлениям России о судах

Германии и другим европейским странам стоит серьёзно отнестись к заявлениям российского руководства о возможном ответе на попытки захвата российских торговых судов. Об этом Bild заявил эксперт по безопасности морского судоходства Мориц Браке.

По его оценке, даже отдельные инциденты способны отразиться на европейской экономике. Среди возможных последствий специалист назвал рост страховых расходов, увеличение сроков доставки и удорожание морских перевозок.

Браке отметил, что Европа сильно зависит от морских маршрутов. По его словам, их значение связано не только с экономикой, но также с политической стабильностью и суверенитетом европейских стран.

Германский союз страховщиков также предупредил о возможном росте затрат для торговых и судоходных компаний. Страховщики могут ужесточить условия полисов, а переход на альтернативные маршруты способен увеличить время и стоимость перевозок.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия ответит на попытки захвата её судов. Президент назвал подобные действия пиратством и сообщил, что Москва может принять ответные меры не обязательно в тех же акваториях.