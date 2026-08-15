Боец Торнике Квитатиани представил свою невесту, которая младше его на 13 лет

Экс-участник КВН, певец и борец Торнике Квитатиани впервые публично представил свою избранницу, которая младше его на 13 лет. В день своего 34-летия артист выложил в личном блоге романтичное видео, снятое в Париже.

Торнике Квитатиани сделал предложение своей возлюбленной Диане Кардава. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ toko_rocko

На кадрах запечатлён момент предложения руки и сердца. Квитатиани сделал его рядом с Эйфелевой башней. Свою невесту актёр представил подписчикам как Диану Кардаву.

«Сегодня мой лучший день рождения, так как у меня есть она. 29.01.2026. Спасибо вам за тёплые слова в наш адрес!» — написал Торнике.

Напомним, подробности отношений Квитатиани раскрыл в интервью шоу «Алёна, блин!». Он рассказал, что с будущей супругой его познакомили родственники. Диана выросла в грузинской семье, ей 20 лет, сейчас девушка завершает обучение в университете. По словам артиста, сначала они начали постепенно общаться, и со временем он понял, что встретил своего человека. Прежде чем отправиться в Париж, Квитатиани попросил разрешения на брак у родителей избранницы, соблюдая семейную традицию. Пара уже определилась с датой торжества. Свадьба обещает быть масштабной: в списке приглашённых около 350 гостей.