В Петербурге разработали «микроволосок», способный проводить диагностику ткани

В Санкт-Петербургском политехническом университете создали волоконный микрозонд толщиной примерно с человеческий волос. Он рассчитан на работу прямо в тканях и на быструю диагностику на месте. Об этом пишет «Научная Россия».

Зонд работает через оптическое волокно и совмещает две функции. Во‑первых, он строит изображение ткани методом ОКТ — с микронной детализацией. Во‑вторых, он измеряет физические параметры, связанные с состоянием тканей.

По данным разработчиков, устройство одновременно оценивает упругость, температуру, показатель преломления и давление на ткань. Это позволяет врачу получать не только картинку, но и «цифры», которые помогают точнее интерпретировать увиденное.

Раньше в рутинной практике эндоскописту нередко требовалось использовать разные инструменты для визуализации и для измерений. Новый подход — один тонкий зонд и сразу несколько типов информации — делает обследование проще.

Авторы идеи отмечают, что врачу легче отличать подозрительный участок от здорового, когда структура и физические свойства согласуются. Дополнительно система допускает объединение нескольких зондов, чтобы формировать трёхмерную картину без механического перемещения датчика.

Задача проекта — ускорить и повысить точность диагностики за счёт «одновременного» измерения и визуализации. Следующий шаг — развитие прототипов и отработка сценариев применения в медицине.

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