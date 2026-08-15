Лифт можно пропустить: Названо лекарство от болезней сердца, которое вы обходите стороной каждый день

Учёные связали обычный подъём по лестнице со снижением риска преждевременной смерти, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли авторы нового систематического обзора и метаанализа, опубликованного в American Journal of Cardiovascular Drugs.

Эксперты проанализировали исследования, посвящённые влиянию ходьбы по лестнице на здоровье сердца и сосудов. Поиск проводился в базах PubMed и Embase, всего специалисты рассмотрели 1873 научные работы. После отбора в итоговый анализ вошли девять исследований, объединивших данные 480 479 человек.

Для оценки смертности авторы отдельно объединили результаты пяти исследований с участием 455 619 человек. У тех, кто пользовался лестницей, риск смерти от сердечно-сосудистых причин оказался примерно на 39% ниже, чем у людей, которые почти или совсем не поднимались по ступеням. Вероятность смерти от любых причин была меньше примерно на 24%.

Помимо смертности, исследователей интересовала связь такой повседневной нагрузки с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. В число изучаемых исходов вошли инфаркт миокарда, ишемический инсульт и сердечная недостаточность. Полученные данные в целом показали связь использования лестницы с более благоприятными показателями здоровья сердца и сосудов.

Авторы обращают внимание на доступность такой активности. В отличие от полноценной тренировки, для подъёма по ступеням не нужны спортзал, оборудование или отдельно выделенное время — движение можно встроить в привычный день дома, на работе или в общественных местах. Именно такие небольшие изменения повседневных привычек исследователи рассматривают как один из способов повысить общий уровень физической активности.

При этом результаты не означают, что один лишь отказ от лифта гарантированно уменьшает вероятность смерти на 39%. Авторы исследования говорят именно о статистической связи между подъёмом по лестнице и меньшими сердечно-сосудистыми рисками, поэтому полученные цифры нельзя трактовать как прямой индивидуальный прогноз для каждого человека.

Ранее Life.ru писал, что для профилактики болезней сердца важны регулярная умеренная физическая нагрузка, нормальный вес, полноценный сон и отказ от курения. При этом заболевания сердечно-сосудистой системы могут долго не давать заметных симптомов, поэтому лучше не пренебрегать профилактическими обследованиями даже при хорошем самочувствии.