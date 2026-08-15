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15 августа, 10:35

Запахло жареным: Кофейный аппарат сорвал рейс Тюмень — Баку, самолёт экстренно сел в Уфе

Самолёт UTair экстренно сел в Уфе из-за срабатывания датчиков от кофемашины

Обложка © Telegram / Utair

Обложка © Telegram / Utair

Рейс Тюмень — Баку авиакомпании UTair был прерван из-за технической неисправности: в салоне сработали датчики задымления. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл вскоре после вылета из тюменского аэропорта Рощино, когда бортпроводники включили кофейный аппарат.

Предварительно, причиной тревоги стал перегрев предохранителя устройства. Пилоты Boeing 737-500 запросили экстренную посадку: после неудачной попытки приземлиться в Челябинске самолёт успешно сел в Уфе. На борту находились 92 пассажира. После устранения неполадок лайнер продолжил путь.

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Ранее Life.ru рассказывал, что самолёт Airbus A321neo, выполнявший рейс из Хабаровска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска. Причиной стало неадекватное поведение одного из пассажиров, которого встретили у трапа сотрудники правоохранительных органов.

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Наталья Демьянова
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