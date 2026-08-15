Беременная фотомодель из Норильска получила 9 лет за шантаж женатого любовника

Суд приговорил 26-летнюю фотомодель из Норильска Элизу Райкулову к девяти годам колонии за вымогательство у владельца китайского ресторана. О деталях дела сообщает Telegram-канал Mash.

Знакомство девушки с ресторатором Хэ Бо, владеющим заведением FeiFan, произошло в дейтинг-приложении. После нескольких свиданий и близких отношений мужчина признался, что у него есть жена, однако чувств к ней он не испытывает. Пара продолжила встречаться.

Позже модель завела роман со студентом МГУ из Китая Ченом, а с Хэ Бо рассталась. По словам Райкуловой, бывший партнёр начал её преследовать и не мог смириться с тем, что его предпочли более молодому сопернику. Вскоре студент бросил учёбу и улетел на родину, а через неделю девушка узнала о беременности именно от него.

После отъезда настоящего отца ребёнка модель решила использовать старую связь с ресторатором для получения денег. Она угрожала раскрыть их отношения его супруге. Сначала Хэ Бо платил по 20–30 тысяч рублей ежемесячно, однако затем требования выросли до квартиры в Москве стоимостью 12 миллионов рублей и автомобиля Porsche Cayenne.

После этого мужчина обратился в полицию. Правоохранители и суд встали на его сторону. Отбывать наказание Райкулова начнёт в 2039 году, когда её ребёнку исполнится 14 лет, а освободиться сможет в возрасте 48 лет. Суд также постановил конфисковать iPhone 15 Pro, с которого осуждённая отправляла угрозы, признав устройство орудием преступления.

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