Власти Бельгии стали отказывать во временной защите совершеннолетним украинцам

Власти Бельгии начали отказывать в предоставлении временной защиты совершеннолетним гражданам Украины, которые не могут подтвердить свои данные в приложении «Резерв+». Как пишет издание «Страна.ua», наличие актуальной информации в системе стало обязательным условием для регистрации беженцев. В случае отсутствия данных в приложении заявителям отказывают в оформлении статуса.

«Это нормально, что совершеннолетним девушкам с 18 лет, парням отказывают в защите?» — возмущаются украинские пользователи соцсетей.

С 31 июля 2026 года Евросоюз прекращает действие режима временной защиты для украинских мужчин призывного возраста, въезжающих на территорию ЕС. Теперь для получения легального статуса прибывшие обязаны доказать, что они не уклоняются от мобилизации. Еврокомиссия предоставила странам-членам право самостоятельно определять механизм проверки, однако рекомендовала признавать легальность выезда на основании отметки в паспорте о пересечении границы.

Ранее в ирландском городе Корк начали выселять украинских беженцев из гостиницы, где они жили с 2022 года. Жильцам отеля Trabolgan Holiday Centre власти велели съехать в ближайшие недели. На сторону украинцев встал депутат Лиам Куэйд, но после этого в соцсетях на него обрушилась волна травли — анонимные пользователи называли его «предателем».