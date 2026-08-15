Битва в сильный ветер: как прошёл чемпионат Подмосковья по гольфу

С 12 по 14 августа 2026 года в Agalarov Golf & Country Club прошли соревнования «Лига ставок Чемпионат Московской области по гольфу». Спортсменам пришлось преодолевать не только соперников, но и сложные метеоусловия: порывистый ветер стал серьёзным испытанием для участников на протяжении всего первенства.

Для успешного прохождения поля требовалась максимальная концентрация и способность оперативно менять тактику. Несмотря на непростые погодные факторы, участники показали высокий уровень подготовки, доказав мастерство в борьбе за места на пьедестале.

Победителем среди мужчин стал Артём Филаткин, серебро досталось Давиду Нагиеву, а третье место занял Егор Ерошенко. В женском зачёте золото завоевала Екатерина Малахова, следом расположились Анна Милицына и Наталья Нарышкина.

Торжественная церемония закрытия превратилась в яркое технологическое шоу. Женские награды вручали первый вице-президент федерации Алексей Жарич и директор бренда «Атом» Максим Бардин. В рамках мероприятия Бардин официально презентовал новый отечественный электромобиль «Атом».

Мужской зачёт чествовали президент Федерации гольфа Валерий Гаврилов и операционный директор Zepter International Любовь Яковлева. Гаврилов публично выразил благодарность директору клуба Марии Петриковой за безупречное состояние газонов.

Кульминацией вечера стало появление Вячеслава Духина. Заместитель председателя Правительства Московской области лично наградил абсолютного чемпиона Артёма Филаткина специальным кубком.

Турнир прошёл при поддержке широкого пула партнёров, чьё участие позволило создать особую атмосферу, объединяющую спорт, технологии и премиальный образ жизни:

Генеральный партнёр — букмекерская компания «Лига ставок», многолетний спонсор крупнейших национальных соревнований.

«Русклимат» — ведущий интегратор инженерных климатических решений, обеспечивший техническую поддержку чемпионата.

Специальный партнёр Zepter International реализовал проект «Чистая вода»: на поле работали системы очистки Zepter AqueenaEvo, а участники использовали экологичные термобутылки из нержавеющей стали.

«Атом»подготовил особую мотивацию на 15-й лунке: инновационный электромобиль мог стать призом за Hole-in-One. Поскольку точный удар никому не покорился, суперприз остался у организаторов, а автомобиль был представлен гостям в рамках церемонии награждения.

В числе партнёров турнира также выступили: Технологические и lifestyle-бренды: SHARP, Fortis, GOLFJOY (инновационные гольф-симуляторы).

Премиальные бренды: ADJ STYLE, Telomerol, NFO, GoldenVibe, R.A.W.Life, JUST IN TIME.

Гостеприимство и сообщества: VK ПРО СПОРТ, школа управления «Сколково», отель «Астория» (Санкт-Петербург), парк-отель «Бухта Коприно», «ТайгаПар».

Информационными партнёрами выступили журнал «Гольф-клуб» и портал Golf.ru.

«Лига ставок Чемпионат Московской области по гольфу 2026» вновь подтвердил статус одного из наиболее значимых событий регионального гольф-календаря. Проведение турниров такого уровня способствует развитию гольфа в Подмосковье, повышает интерес к этому виду спорта и создаёт новые возможности для формирования сильного и профессионального гольф-сообщества.

Ранее гольфистка Алиса Молоканова обновила исторический рекорд «XXXV Лига ставок Чемпионата России по гольфу». 17-летняя спортсменка блестяще провела стартовый раунд на поле клуба «Ак Барс».