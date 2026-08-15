Лантратова помогла вернуть бойца СВО с передовой после гибели двух его братьев

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова совместно с Минобороны помогла вернуть участника СВО в пункт постоянной дислокации после гибели двух его братьев. Об этом омбудсмен рассказала в своём Telegram-канале.

К ней обратился военнослужащий из Астраханской области, выполняющий задачи в зоне спецоперации. Его семья пережила тяжёлую трагедию — при исполнении воинского долга один за другим погибли двое родных братьев.

«Ко мне обратился военнослужащий из Астраханской области, выполняющий задачи в зоне СВО. В его семье произошла тяжелейшая трагедия — при исполнении воинского долга один за другим погибли два его родных брата», — рассказала Лантратова.

По словам омбудсмена, действующие нормы Минобороны предусматривают возвращение военнослужащих, потерявших близких родственников во время СВО, с передовой в пункт постоянной дислокации части. Однако в этом случае оформление необходимых документов затянулось.

После вмешательства уполномоченного ведомство ускорило процедуру. Теперь мужчина сможет покинуть передовую.

«Помощь оказана. Решением Минобороны России процесс оформления документов ускорен, боец вернётся в пункт постоянной дислокации», — указала Лантратова.

Ранее Владимир Путин призвал сделать всё необходимое, чтобы участники СВО ни в чём не нуждались, а их близкие постоянно чувствовали поддержку государства. Глава государства подчеркнул, что помощь военнослужащим и их семьям должна оставаться одним из приоритетов.