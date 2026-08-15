Российские школьники взяли 4 медали на олимпиаде по информатике в Узбекистане

Российская сборная завоевала четыре награды на 38-й Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Ташкенте. Итоги выступления школьников опубликовала пресс-служба Правительства России.

В копилке команды оказались две золотые и две серебряные медали. Особого успеха добился Владислав Жиганов из СУНЦ МГУ, занявший абсолютное второе место среди всех участников состязания. Золото также получил Максим Кравченко из образовательного комплекса «Воробьевы горы». Серебряные награды завоевали Сергей Муханов из того же комплекса и Владимир Звездин из Президентского физико-математического лицея №239 Санкт-Петербурга.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил медалистов и отметил, что этот успех стал продолжением недавней победы российской команды на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. По его словам, теперь в активе российских школьников 31 медаль основных международных олимпиад за 2026 год, из которых 25 золотых и 6 серебряных.

«Это результат упорного труда ребят, мудрых советов наставников и поддержки родителей. Желаю медалистам эффективно использовать возможности нацпроекта «Молодёжь и дети», смело реализовывать свои идеи и в будущем вносить вклад в наращивание темпов создания инноваций – важность этого отметил Президент Владимир Владимирович Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске», – заявил он.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что информатика входит в число ключевых дисциплин, определяющих технологическое лидерство. Четыре медали у четырёх участников он назвал убедительным доказательством высокого уровня российской школы. Участники олимпиады решали алгоритмические задачи на языке C++ без доступа к телефонам и интернету. Состязание объединило представителей 97 стран.

Подготовкой команды руководил тренерский штаб во главе с директором Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексеем Малеевым. В число наставников также вошли тренер Центра развития ИТ-образования МФТИ Антон Белый и декан факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Станкевич.

Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года и считается самым престижным соревнованием в этой области. В 2025 году российские школьники также привезли с неё две золотые и две серебряные медали.

Ранее сообщалось, что российские школьники в третий раз подряд стали абсолютными победителями Международной олимпиады по искусственному интеллекту, завоевав 7 золотых и 1 бронзовую медаль. Это лучший результат среди всех участников соревнований. На втором месте расположилась команда Китая, на третьем — Польши. Абсолютным победителем в индивидуальном зачёте признан десятиклассник петербургского Президентского физико-математического лицея № 239 Артём Горохов.