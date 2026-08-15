Европа вновь «села на трубу»: Закупки российского газа по «Турецкому потоку» взлетели до максимума

В начале августа страны Европы сократили импорт сжиженного природного газа до двухлетнего минимума. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, за первые 12 дней месяца в газотранспортную систему ЕС поступило 3,2 млрд кубометров СПГ, что заметно ниже показателей как прошлого месяца (-3,7%), так и аналогичного периода прошлого года (-12,6%).

На этом фоне наблюдается рост спроса на трубопроводный газ: прокачка по «Турецкому потоку» из России достигла пиковых значений с марта текущего года, сообщает РИА «Новости».

В августе 2024 года объемы импорта газа на 12-дневном отрезке опускались до 2,7 млрд кубометров, что стало локальным минимумом. На этом фоне поставки российского газа через хаб «Странджа 2 — Малкочлар» (граница Болгарии и Турции), согласно данным ENTSOG, продемонстрировали рост: на 7% к предыдущему месяцу и на 5% в годовом исчислении, достигнув 609,2 млн кубометров. В результате прокачка по «Турецкому потоку» достигла пиковых значений с марта 2024 года, когда показатель составлял 661,8 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что Евросоюз по состоянию на конец июля остаётся крупнейшим покупателем российского газа. На его долю приходится 49% экспорта СПГ, а по трубопроводному газу — 32%, чуть опережая Китай (31%) и Турцию (30%). В июле ЕС занял четвёртое место по общему объёму закупок российских энергоресурсов, которые принесли России около €1,5 млрд выручки — €561 млн за трубопроводный газ и €526 млн за СПГ.