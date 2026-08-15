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15 августа, 11:42

«Герани» уничтожили пункт заправки военной техники ВСУ под Харьковом

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов, с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов, с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские беспилотники «Герань» уничтожили пункт, где заправляли военную технику ВСУ, в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цель находилась в населённом пункте Вербовка. Удар по объекту был нанесён накануне с помощью беспилотных летательных аппаратов. В военном ведомстве подчеркнули, что результат атаки подтвердили средствами объективного контроля.

«Накануне ударами беспилотных летательных аппаратов «Герань» в населённом пункте Вербовка Харьковской области был уничтожен пункт заправки военной техники. Объективным контролем зафиксировано уничтожение цели», — сообщили в Минобороны.

«Герань» поразила локомотив с грузами ВСУ и подстанцию в Харьковской области
«Герань» поразила локомотив с грузами ВСУ и подстанцию в Харьковской области

Двумя днями ранее российская авиация нанесла удары ФАБ-500 по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ в Харьковской области. По данным Минобороны, целями стали подразделения 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригад в районах Новоалександровки и Новой Казачьей.

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Николь Вербер
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