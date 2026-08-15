Дурман из гималайских цветов: Почему за банкой «безумного» мёда охотятся экстремалы и чем они рискуют

Галлюциногенный мёд из Непала может угнетать нервную систему и становиться опасным при высокой концентрации содержащегося в нём токсина. Об этом 360.ru рассказал биолог и специалист по пчёлам Дмитрий Богуславский.

Необычные свойства продукта связаны с веществами, которые попадают в него вместе с нектаром рододендрона. Именно они отвечают за воздействие такого лакомства на организм.

«Он содержит андромедотоксин, а также синоним родотоксин. И он угнетает нервную систему, может быть опасен для человека при большой концентрации», — объяснил Богуславский.

Производят такой мёд гималайские пчёлы Apis laboriosa — родственницы обычных медоносных. Они строят огромные соты, которые могут достигать двух метров в длину. В Непале существует даже отдельный промысел охотников за диким мёдом, которым приходится добираться до расположенных на скалах пчелиных гнёзд.

При этом продукту традиционно приписывают лечебные свойства. Богуславский рассказал, что его используют в народной медицине, а также упомянул сведения о возможном влиянии такого мёда на онкогенез на ранних стадиях. Однако специалист подчеркнул, что наличие токсина требует осторожности при употреблении.

Ранее стало известно, что «безумный» мёд появился в продаже и в России. Life.ru уже рассказывал, что содержащиеся в нём граянотоксины способны вызвать падение давления и пульса, тошноту, головокружение, галлюцинации, а при тяжёлом отравлении — судороги и нарушения сердечного ритма.