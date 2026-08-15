Больше чем музыка: Фанаты Цоя собрались на Арбате в день памяти легендарного лидера «Кино» — репортаж Life.ru

Пятнадцатое августа стало днём тихой скорби и громкой музыки. В эту дату поклонники творчества группы «Кино» традиционно собираются, чтобы отдать дань уважения лидеру коллектива Виктору Цою, который ушёл из жизни 36 лет назад в автокатастрофе. Подробнее — в репортаже Life.ru.

В Москве почтили память лидера группы «Кино» у мемориала на Старом Арбате. Видео © Life.ru

Эпицентром событий в Москве стала знаменитая стена на Арбате, дом № 37. С полудня здесь не умолкают акустические гитары: люди всех возрастов исполняют хиты «Группа крови», «Перемен!» и «Кукушка». Место пропитано символизмом — фанаты оставляют цветы, пачки сигарет и обновляют надписи, главная из которых остаётся неизменной: «Цой жив».

В Москве почтили память лидера группы «Кино» у мемориала на Старом Арбате. Фото © Life.ru

Аналогичные стихийные мемориалы возникли по всей стране. На Богословском кладбище в Санкт-Петербурге могила легендарного музыканта утопает в цветах, а в екатеринбургском «Рок-переходе» ценители искусства вновь собрались, чтобы почтить память кумира.

В Москве почтили память лидера группы «Кино» у мемориала на Старом Арбате. Фото © Life.ru

Объединяющим фактором для почитателей таланта стала и сама история мемориала. После того как весной 2025 года неизвестные осквернили портрет артиста на Арбате, фанатское сообщество проявило удивительную сплочённость: они организовали дежурства и собственными силами восстановили памятное место, отстояв право Цоя оставаться символом свободы.

В Москве почтили память лидера группы «Кино» у мемориала на Старом Арбате. Фото © Life.ru

Жизнь рок-звезды оборвалась трагически рано, в 28 лет. Однако помимо музыкального наследия певец успел оставить след и в кинематографе, исполнив культовую роль в картине Рашида Нугманова «Игла».

В Москве почтили память лидера группы «Кино» у мемориала на Старом Арбате. Фото © Life.ru

Сегодня эти мероприятия доказывают, что влияние творчества автора не ослабевает. Тысячи голосов, сливающихся в единый хор, подтверждают: песни «Кино» остаются важным культурным кодом, который продолжает объединять разные поколения слушателей.