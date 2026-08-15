Выпал из кабины и погиб: Трагедия с башенным краном произошла в Каспийске

32-летний машинист башенного крана погиб на строительной площадке в Каспийске. Об этом сообщили в СУ СК России по Дагестану.

Трагедия произошла 15 августа на улице Кавказской. По предварительным данным, во время работы мужчина выпал из кабины на землю. Полученные травмы оказались смертельными. Пострадавший скончался до приезда бригады скорой помощи.

Следователи начали процессуальную проверку. Специалистам предстоит восстановить обстоятельства случившегося. В том числе будет установлено, соблюдались ли на объекте требования безопасности при проведении строительных работ.

Ранее во Владивостоке двое строителей погибли после падения с высоты 22-го этажа. Несчастный случай произошёл при возведении жилого дома на улице Невельского.