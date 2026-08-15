В Госдуме анонсировали ответный визит конгрессменов США в Россию

Осенью 2026 года может состояться визит американских конгрессменов в Россию. О такой перспективе рассказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своей колонке, опубликованной ТАСС.

Парламентарий отметил, что после встречи лидеров России и США в Анкоридже стороны начали поэтапно восстанавливать диалог по нескольким направлениям. Возобновились регулярные контакты между дипломатами двух стран, появилось конструктивное взаимодействие на площадке ООН.

Что касается межпарламентского трека, то здесь также произошли заметные подвижки. Делегация Госдумы побывала в Вашингтоне ещё в марте, после чего американские законодатели подтвердили намерение организовать ответный визит. По словам Слуцкого, осуществиться он может уже в осенние месяцы.

Напомним, ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна подтвердила, что делегация американских законодателей намерена посетить Россию осенью или зимой текущего года. По её словам, точные даты поездки не раскрываются из соображений безопасности, однако визит находится в стадии активной подготовки и обязательно состоится. Конгрессвумен уточнила, что состав делегации ещё формируется, но ожидается участие достаточного числа законодателей.