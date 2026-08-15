«Попробуйте»: В Сочи туристам продают чачу-убийцу прямо из машины на Центральном рынке
Чачей сомнительного производства торгуют даже на Центральном рынке Сочи
Чачей сомнительного производства торгуют даже на Центральном рынке Сочи. Продавцы сами предлагают туристам купить домашний алкоголь и готовы устроить дегустацию на месте, сообщает Kub Mash.
Видео © Telegram/Kub Mash
Журналисты приехали на рынок на Московской улице. Искать спиртное им не пришлось: торговцы самостоятельно подходили к посетителям и предлагали попробовать напитки перед покупкой.
Один из продавцов объяснил низкие цены тем, что товар якобы предлагают непосредственно производители. По его словам, отсюда продукцию забирают перекупщики и затем развозят по другим торговым точкам курорта.
Основные запасы хранились не за прилавками. На парковке журналистам показали автомобиль, внутри которого были установлены полки с бутылками. Владелец машины утверждал, что приезжает туда ежедневно и предлагал гостям рынка напитки «на пробу».
Накануне Life.ru рассказывал о продаже домашней чачи на «Ярмарке на Фабрициуса». Спиртного на витринах там не было, однако после просьбы торговцы предлагали покупателям чачу, виноградное и гранатовое вино, а бутылки выдавали уже за пределами палаток. В августе 2025 года после отравления алкоголем с Казачьего рынка пострадали 15 человек, 13 из них погибли.
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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)