«Попробуйте»: В Сочи туристам продают чачу-убийцу прямо из машины на Центральном рынке

Чачей сомнительного производства торгуют даже на Центральном рынке Сочи. Продавцы сами предлагают туристам купить домашний алкоголь и готовы устроить дегустацию на месте, сообщает Kub Mash.

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Журналисты приехали на рынок на Московской улице. Искать спиртное им не пришлось: торговцы самостоятельно подходили к посетителям и предлагали попробовать напитки перед покупкой.

Один из продавцов объяснил низкие цены тем, что товар якобы предлагают непосредственно производители. По его словам, отсюда продукцию забирают перекупщики и затем развозят по другим торговым точкам курорта.

Основные запасы хранились не за прилавками. На парковке журналистам показали автомобиль, внутри которого были установлены полки с бутылками. Владелец машины утверждал, что приезжает туда ежедневно и предлагал гостям рынка напитки «на пробу».

Накануне Life.ru рассказывал о продаже домашней чачи на «Ярмарке на Фабрициуса». Спиртного на витринах там не было, однако после просьбы торговцы предлагали покупателям чачу, виноградное и гранатовое вино, а бутылки выдавали уже за пределами палаток. В августе 2025 года после отравления алкоголем с Казачьего рынка пострадали 15 человек, 13 из них погибли.