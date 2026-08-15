Жительница Югры захотела внести в трудовую книжку работу с мошенниками

Жительница Югры попыталась через суд добиться, чтобы ей засчитали в трудовой стаж работу в мошенническом колл-центре. В удовлетворении требований женщине отказали, сообщили в пресс-службе судов региона.

Истица обратилась в Сургутский городской суд с просьбой признать её отношения с индивидуальным предпринимателем трудовыми и внести соответствующую запись в книжку.

По словам заявительницы, с октября 2021-го по февраль 2022 года она работала в Москве «служащим контактного центра» и получала по 30 тысяч рублей в месяц. В её обязанности якобы входило общение с клиентами по вопросам продажи автозапчастей, однако официально её не оформили.

Позднее работодателя задержали правоохранители. При изучении материалов уголовного дела выяснилось, что действия женщины и предпринимателя были квалифицированы как мошенничество.

Суд указал, что деятельность, направленная на обман граждан, не может считаться трудовой функцией в понимании Трудового кодекса. Поэтому отношения между соучастниками преступления нельзя регулировать нормами трудового законодательства. В итоге югорчанке отказали в удовлетворении иска и не стали включать этот период в её трудовой стаж.

Ранее в ДНР задержали 19-летнего студента из Иркутска, которого мошенники завербовали в качестве дроппера. Молодой человек передал сообщникам 1,5 миллиона рублей, похищенных у жителя Мариуполя.