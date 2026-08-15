В Норвегии назвали Камилу Валиеву «жертвой системы»

Ян Петтер Сальтведт из NRK решил прояснить свою позицию по «делу Валиевой». Как передаёт Sport24, журналист настаивает: его претензии касаются не самой фигуристки, а тех, кто стоял за её подготовкой. Сальтведт убеждён, что Валиева стала заложницей циничного подхода взрослых, которые ради спортивных достижений подставили ребёнка под удар.

«Я считаю Валиеву жертвой системы и людей, которые цинично использовали её ради достижения успеха», — указал он.

Камила Валиева — победительница чемпионата Европы 2022 года и серебряный призер чемпионата России 2021 года. В 2022 году в составе национальной сборной она стала обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Пекине. Однако в январе 2024 года решением CAS спортсменка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты, достигнутые в этот период, были аннулированы, в связи с чем олимпийское золото команды было пересмотрено на бронзу. Срок действия дисквалификации завершился 25 декабря 2025 года.

Сейчас фигуристка занимается под руководством Светланы Соколовской. После завершения дисквалификации она возобновила карьеру, а 7 августа получила от ISU нейтральный статус для выступления на мировых турнирах. Напомним, ранее Международный союз конькобежцев частично снял ограничения для российских спортсменов. С сезона-2026/27 фигуристы из РФ могут участвовать в международных турнирах после индивидуального получения нейтрального статуса.