Тайная война двух королей вечеринок: Зачем Хью Хефнер писал доносы в ФБР на Эпштейна

Основатель Playboy Хью Хефнер ещё в 2005 году несколько раз обращался в ФБР после того, как модель журнала рассказала ему о предполагаемом изнасиловании и секс-торговле со стороны Джеффри Эпштейна. Об этом пишет New York Post со ссылкой на дополненный судебный иск.

Речь идёт об Одре Линн Кристиансен — «Мисс Октябрь 2003» Playboy. По её словам, в то время она жила в особняке Хефнера и обратилась к издателю за помощью, поскольку считала, что его связи и влияние заставят правоохранителей серьёзно отнестись к её рассказу.

В материалах дела утверждается, что Кристиансен рассказала Хефнеру об изнасиловании со стороны Эпштейна и заявила, что финансист также передал её миллиардеру из Макао Стэнли Хо. После этого основатель Playboy якобы неоднократно связывался с ФБР от её имени и сообщал о происходящем.

При этом сама Кристиансен, согласно иску, дождалась звонка от федеральных агентов лишь в октябре 2020 года — примерно через 15 лет после предполагаемых обращений Хефнера и уже после смерти Эпштейна. Во время беседы она рассказала, что с финансистом её познакомили агенты после выхода фотосессии для Playboy.

Новые сведения содержатся в дополненном иске, поданном в мае 32 женщинами, называющими себя жертвами Эпштейна. Истцы обвиняют ФБР в том, что бюро годами не реагировало должным образом на сообщения о сексуальном насилии со стороны финансиста, поступавшие, по их утверждению, ещё с 1996 года. Само ведомство добивается прекращения дела и ранее указывало, что не обязано расследовать каждое поступившее обращение.

Ранее федеральный суд США обязал Минюст раскрыть часть материалов по делу Эпштейна, включая документы с именами предполагаемых соучастников и исходные заметки ФБР по нескольким отчётам. Ведомству предписали либо опубликовать сведения, либо отдельно обосновать законность каждого скрытого фрагмента.