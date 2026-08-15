В Кировограде на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

В городе Кировоград (Кропивницкий — название Кировограда после переименования украинскими властями) на Украине днём в субботу, 15 августа, раздались взрывы. Об этом сообщило украинское агентство Укринформ.

Информация о взрывах появилась на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Подробности о последствиях пока не приводятся.

Ранее украинцев предупредили о риске дефицита товаров из-за последних ударов по логистическим центрам. Среди пострадавших сетей — АТБ, «Сильпо» и Novus.

