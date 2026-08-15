NYT: Соседи России не доверяют Германии и Франции на переговорах по Украине

Ряд европейских государств, в первую очередь те, что граничат с Россией и Украиной, не готовы полностью полагаться на Германию и Францию как на своих представителей в переговорах по украинскому урегулированию. Об этом сообщила газета The New York Times, которая ссылается на трёх европейских чиновников.

По информации издания, Великобритания, Германия и Франция уверены, что именно им следует стать главными переговорщиками от Европы в поддержку Киева. Эту тройку называют Е3, она образует основу «коалиции желающих». Три страны уже проработали возможные варианты военной поддержки и гарантий безопасности для Украины на случай, если конфликт удастся урегулировать.

Вместе с тем к обсуждению, как пишет газета, планируют привлечь Польшу, Италию и государства Северной Европы. Евросоюз при этом собираются держать в курсе и позже подключить к процессу. Особенно настороженно к идее доверить свои интересы Берлину и Парижу относятся несколько небольших стран — среди них государства Балтии и Венгрия.

По данным газеты, наиболее активные консультации на эту тему шли ещё в июне.

Напомним, страны Евросоюза начали прорабатывать собственный формат переговоров по Украине. Причиной стала непоследовательная позиция Вашингтона, писала The New York Times со ссылкой на европейских чиновников. Над новой схемой работали дипломаты Франции и Германии, к ним подключились и представители Великобритании. Собеседники издания пояснили, что в ЕС боятся остаться в стороне из-за решений администрации Дональда Трампа.