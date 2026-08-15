Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 13:42

NYT: Соседи России не доверяют Германии и Франции на переговорах по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Ряд европейских государств, в первую очередь те, что граничат с Россией и Украиной, не готовы полностью полагаться на Германию и Францию как на своих представителей в переговорах по украинскому урегулированию. Об этом сообщила газета The New York Times, которая ссылается на трёх европейских чиновников.

По информации издания, Великобритания, Германия и Франция уверены, что именно им следует стать главными переговорщиками от Европы в поддержку Киева. Эту тройку называют Е3, она образует основу «коалиции желающих». Три страны уже проработали возможные варианты военной поддержки и гарантий безопасности для Украины на случай, если конфликт удастся урегулировать.

Вместе с тем к обсуждению, как пишет газета, планируют привлечь Польшу, Италию и государства Северной Европы. Евросоюз при этом собираются держать в курсе и позже подключить к процессу. Особенно настороженно к идее доверить свои интересы Берлину и Парижу относятся несколько небольших стран — среди них государства Балтии и Венгрия.

По данным газеты, наиболее активные консультации на эту тему шли ещё в июне.

Киевский пастух для европейского стада: Зеленский захотел сам назначить переговорщика ЕС с Россией
Киевский пастух для европейского стада: Зеленский захотел сам назначить переговорщика ЕС с Россией

Напомним, страны Евросоюза начали прорабатывать собственный формат переговоров по Украине. Причиной стала непоследовательная позиция Вашингтона, писала The New York Times со ссылкой на европейских чиновников. Над новой схемой работали дипломаты Франции и Германии, к ним подключились и представители Великобритании. Собеседники издания пояснили, что в ЕС боятся остаться в стороне из-за решений администрации Дональда Трампа.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Украина
  • Франция
  • Германия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar