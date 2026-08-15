В Москве арестовали директора клиники для детей с аутизмом по делу о махинациях

В Москве суд отправил под стражу генерального директора клиники «Медлайн» Василия Генералова. Информацию о мере пресечения передала пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В Москве арестовали гендиректора клиники «Медлайн». Видео © Telegram /Суды общей юрисдикции города Москвы

«Чертановский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2026 года в отношении Генералова Василия Олеговича, обвиняемого в совершении ряда мошенничеств и неправомерном обороте средств платежей, в составе организованной группы», — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, Генералов вводил в заблуждение родителей пациентов, убеждая их в необходимости платных медицинских услуг, которые на самом деле не требовались. Денежные средства за лечение поступали на карты подставных лиц, что позволяло скрывать преступную деятельность.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки московской клиники, оказывавшей платные услуги несовершеннолетним с аутизмом. Расследование ведётся по статьям о мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По версии следствия, сотрудники учреждения вводили родителей в заблуждение, убеждая их в эффективности предлагаемых методов, однако должного лечения, обеспечивающего положительную динамику, дети не получали. В результате здоровью некоторых пациентов был причинён тяжкий вред.