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15 августа, 14:41

В Москве арестовали директора клиники для детей с аутизмом по делу о махинациях

В Москве арестовали гендиректора клиники «Медлайн». Обложка © Telegram /Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве арестовали гендиректора клиники «Медлайн». Обложка © Telegram /Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве суд отправил под стражу генерального директора клиники «Медлайн» Василия Генералова. Информацию о мере пресечения передала пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В Москве арестовали гендиректора клиники «Медлайн». Видео © Telegram /Суды общей юрисдикции города Москвы

«Чертановский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2026 года в отношении Генералова Василия Олеговича, обвиняемого в совершении ряда мошенничеств и неправомерном обороте средств платежей, в составе организованной группы», — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, Генералов вводил в заблуждение родителей пациентов, убеждая их в необходимости платных медицинских услуг, которые на самом деле не требовались. Денежные средства за лечение поступали на карты подставных лиц, что позволяло скрывать преступную деятельность.

Глава клиники, где детей с аутизмом лечили клизмой, исчез после возбуждения дела
Глава клиники, где детей с аутизмом лечили клизмой, исчез после возбуждения дела

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки московской клиники, оказывавшей платные услуги несовершеннолетним с аутизмом. Расследование ведётся по статьям о мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По версии следствия, сотрудники учреждения вводили родителей в заблуждение, убеждая их в эффективности предлагаемых методов, однако должного лечения, обеспечивающего положительную динамику, дети не получали. В результате здоровью некоторых пациентов был причинён тяжкий вред.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей —читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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