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15 августа, 14:35

«Тишина в эфире»: Провалы ПВО заставили Киев замолчать о российских ракетах

FT: Украина скрывает данные о запущенных РФ ракетах из-за слабой ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украина прекратила раскрывать данные о том, сколько ракет выпускает по её территории Россия. Так в Киеве пытаются скрыть, что украинская ПВО сбивает лишь малую их часть, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники в украинской столице.

По информации издания, дело не только в «соображениях безопасности». Отказ от публикации таких данных связан ещё и с желанием властей сохранить боевой настрой населения. В газете подчеркнули, что стране остро не хватает комплексов Patriot.

Украина оказалась без ПВО из-за провала поддержки со стороны НАТО
Украина оказалась без ПВО из-за провала поддержки со стороны НАТО

До этого Владимир Зеленский заявил, что запасы ракет-перехватчиков у украинской армии за год уменьшились в 2,5 раза. По его словам, сказанным в интервью CNN, сейчас у ВСУ таких ракет в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. Параллельно воздушные силы Украины перестали делиться статистикой перехватов — последняя сводка вышла 8 августа, а 12 августа спикер ВВС Юрий Игнат подтвердил, что подобные отчёты больше публиковаться не будут.

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Вероника Бакумченко
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