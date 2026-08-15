«Тишина в эфире»: Провалы ПВО заставили Киев замолчать о российских ракетах

Украина прекратила раскрывать данные о том, сколько ракет выпускает по её территории Россия. Так в Киеве пытаются скрыть, что украинская ПВО сбивает лишь малую их часть, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники в украинской столице.

По информации издания, дело не только в «соображениях безопасности». Отказ от публикации таких данных связан ещё и с желанием властей сохранить боевой настрой населения. В газете подчеркнули, что стране остро не хватает комплексов Patriot.

До этого Владимир Зеленский заявил, что запасы ракет-перехватчиков у украинской армии за год уменьшились в 2,5 раза. По его словам, сказанным в интервью CNN, сейчас у ВСУ таких ракет в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. Параллельно воздушные силы Украины перестали делиться статистикой перехватов — последняя сводка вышла 8 августа, а 12 августа спикер ВВС Юрий Игнат подтвердил, что подобные отчёты больше публиковаться не будут.