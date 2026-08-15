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15 августа, 14:55

Зумер пробрался в квартиру к коллеге, разгромил там всё и прихватил с собой коньяк

Житель Тверской области сделал дубликат ключей и ограбил квартиру коллеги

Обложка © Telegram / Полиция 69

Обложка © Telegram / Полиция 69

62-летний житель Вышнего Волочка вернулся домой после ночной смены и обнаружил в квартире перевёрнутую мебель и разбросанные вещи. Из дома пропали дорогой алкоголь и мужской парфюм, а ущерб превысил 20 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что к краже оказался причастен 22-летний коллега потерпевшего, решивший отомстить ему после сделанного замечания. Об этом передаёт управление МВД России по Тверской области

  • Житель Вышнего Волочка сделал дубликат ключей и из мести устроил погром в квартире своего коллеги. Фото © Telegram / Полиция 69
    Житель Вышнего Волочка сделал дубликат ключей и из мести устроил погром в квартире своего коллеги. Фото © Telegram / Полиция 69
  • Житель Вышнего Волочка сделал дубликат ключей и из мести устроил погром в квартире своего коллеги. Фото © Telegram / Полиция 69
    Житель Вышнего Волочка сделал дубликат ключей и из мести устроил погром в квартире своего коллеги. Фото © Telegram / Полиция 69
  • Житель Вышнего Волочка сделал дубликат ключей и из мести устроил погром в квартире своего коллеги. Фото © Telegram / Полиция 69
    Житель Вышнего Волочка сделал дубликат ключей и из мести устроил погром в квартире своего коллеги. Фото © Telegram / Полиция 69

Житель Вышнего Волочка сделал дубликат ключей и из мести устроил погром в квартире своего коллеги. Фото © Telegram / Полиция 69

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Во время смены молодой человек тайком забрал ключи от квартиры сослуживца из кармана его куртки, ненадолго отпросился с работы и сделал дубликат. Вернув оригинал на место, он дождался, когда коллега уйдёт на ночную смену, проник в его жильё и устроил там погром. Уходя, злоумышленник забрал коньяк, виски и туалетную воду, а затем вылил всё в мусорный контейнер возле дома.

Несмотря на то что мужчина пытался скрыть лицо под капюшоном, полицейские установили его личность и задержали. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Ранее в Красноярске 43-летний рецидивист ночью украл казан из подсобки кафе и сдал его в металлолом за 1100 рублей. Мужчину задержали, утварь вернули владельцу, а против него возбудили дело о краже, по которому ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Дарья Денисова
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