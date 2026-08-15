Зумер пробрался в квартиру к коллеге, разгромил там всё и прихватил с собой коньяк

62-летний житель Вышнего Волочка вернулся домой после ночной смены и обнаружил в квартире перевёрнутую мебель и разбросанные вещи. Из дома пропали дорогой алкоголь и мужской парфюм, а ущерб превысил 20 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что к краже оказался причастен 22-летний коллега потерпевшего, решивший отомстить ему после сделанного замечания. Об этом передаёт управление МВД России по Тверской области







Во время смены молодой человек тайком забрал ключи от квартиры сослуживца из кармана его куртки, ненадолго отпросился с работы и сделал дубликат. Вернув оригинал на место, он дождался, когда коллега уйдёт на ночную смену, проник в его жильё и устроил там погром. Уходя, злоумышленник забрал коньяк, виски и туалетную воду, а затем вылил всё в мусорный контейнер возле дома.

Несмотря на то что мужчина пытался скрыть лицо под капюшоном, полицейские установили его личность и задержали. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Красноярске 43-летний рецидивист ночью украл казан из подсобки кафе и сдал его в металлолом за 1100 рублей. Мужчину задержали, утварь вернули владельцу, а против него возбудили дело о краже, по которому ему грозит до пяти лет лишения свободы.