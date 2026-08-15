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15 августа, 14:38

На Ставрополье унесённого течением реки шестилетнего мальчика нашли погибшим

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shushonok / Не является фото с места событий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shushonok / Не является фото с места событий

В Ставропольском крае завершились поисковые мероприятия по обнаружению шестилетнего ребёнка, пропавшего в реке на глазах у отца. Как сообщил глава Изобильненского округа Роман Коврыга, тело мальчика найдено.

В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту трагического инцидента. Глава округа выразил признательность всем участникам поисковой операции.

На Сахалине мальчик решил покататься на минитракторе и утонул в реке
На Сахалине мальчик решил покататься на минитракторе и утонул в реке

Напомним, трагедия разыгралась 14 августа в станице Новотроицкой: на реке Егорлык пропал ребёнок. Мальчик гулял у воды вместе с отцом, когда внезапно оступился и оказался в реке. Отец бросился на помощь сыну, но сильное течение не позволило ему вытащить ребёнка на берег.

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Наталья Демьянова
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