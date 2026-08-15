На Ставрополье унесённого течением реки шестилетнего мальчика нашли погибшим

В Ставропольском крае завершились поисковые мероприятия по обнаружению шестилетнего ребёнка, пропавшего в реке на глазах у отца. Как сообщил глава Изобильненского округа Роман Коврыга, тело мальчика найдено.

В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту трагического инцидента. Глава округа выразил признательность всем участникам поисковой операции.

Напомним, трагедия разыгралась 14 августа в станице Новотроицкой: на реке Егорлык пропал ребёнок. Мальчик гулял у воды вместе с отцом, когда внезапно оступился и оказался в реке. Отец бросился на помощь сыну, но сильное течение не позволило ему вытащить ребёнка на берег.