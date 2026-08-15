Если Польша передаст Украине ракеты для комплексов Patriot, это будет означать, что власти страны на самом деле не верят в опасность со стороны России, хотя и заявляют об обратном. Такое мнение высказал в соцсети X профессор Варшавского университета Адам Веломски.

«Если правительство Дональда Туска в ближайшее время задаром отдаст Украине ракеты для Patriot, значит, оно признает, что все эти разговоры о российской угрозе — сказки. Ведь если бы угроза была реальной, ни одной ракеты бы не отдали», — написал он.

По словам эксперта, тема «российской угрозы» — это не более чем удобный сюжет. Он считает, что его используют, чтобы объединить поляков вокруг властей, которым больше нечего предложить обществу.

А ранее в Польше призвали не давать Украине ракеты для Patriot из-за отношения Киева к нацистам. В Варшаве вызвало недовольство поведение Владимира Зеленского, который вынес спор о поставках в публичное пространство и обвинил поляков в наличии свободных запасов оружия. При этом в польском оборонном ведомстве указывали, что официальных обращений от Киева не поступало. Раздражение усилило и то, что украинский лидер продолжает игнорировать болезненную для поляков тему чествования националистов.