«Нас кинули»: Россияне купили билеты на Шри-Ланку, но их рейс испарился

Российские туристы купили билеты на Шри-Ланку, однако в день вылета обнаружили, что их рейса в Домодедово попросту нет. По данным телеграм-канала SHOT ПРОВЕРКА, поездку забронировали через китайскую компанию Trip.com примерно за полгода до отпуска.

Маршрут должен был проходить из Москвы через Шарджу в Коломбо, а обратно — через Абу-Даби. Деньги за билеты списали, при этом в системе всё это время отображался статус «Подтверждено».

9 августа путешественники приехали в Домодедово, но своего самолёта в расписании не увидели. По их словам, на стойке информации им заявили, что Air Arabia уже около шести месяцев не выполняет нужную перевозку. Никаких уведомлений об отмене клиенты до этого не получали.

Весной авиакомпания приостанавливала полёты между Россией и ОАЭ на фоне кризиса на Ближнем Востоке и ограничений воздушного пространства. В июне часть рейсов восстановили, однако с 10 июля перевозчик снова отменил полётную программу — предварительно до конца августа.

Россияне утверждают, что обратились к представителям компании, через которую оформляли поездку. Там им сообщили, что рабочий день уже закончился, и предложили самостоятельно отменить билеты.

В итоге отдыхающие за свой счёт приобрели новые проездные документы и отправились в Турцию. Разбираться с несостоявшимся путешествием на Шри-Ланку они решили после возвращения.

Ранее Air Arabia объявляла о частичном возобновлении рейсов между Россией и ОАЭ с 20 июня. Тогда перевозчик планировал вернуть полёты Шарджа — Москва — Шарджа, при этом приостановка остальных направлений была продлена до 31 августа.