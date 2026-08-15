Глава Мадрида назвала премьера Испании предателем из-за наплыва мигрантов

Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо обвинила премьер-министра Испании Педро Санчеса в безответственности и назвала его предателем на фоне миграционного кризиса в Сеуте. В соцсети X она заявила, что правительство допустило проникновение в Испанию нелегалов и террористов, несмотря на действующий в стране повышенный уровень террористической угрозы.

«Санчес — безответственный (человек) и предатель», — заявила Аюсо.

По словам Аюсо, ситуация в Сеуте представляет угрозу безопасности, а испанские власти должны защищать границы страны. Ранее глава Мадрида уже называла происходящее в анклаве «неприемлемым вторжением» и заявляла, что кризис может быть проверкой со стороны Марокко.

Миграционный кризис в Сеуте начался после массового прибытия людей из Марокко. По оценкам испанских властей, в анклав в общей сложности прибыли десятки тысяч мигрантов, хотя большинство впоследствии вернулось обратно. В городе при этом остаются более тысячи несовершеннолетних, незаконно пересекших границу.

Согласно приведённым данным МВД Испании, в стране сохраняется четвёртый уровень террористической угрозы из пяти возможных.

Ранее мигранты начали использовать парапланы для нелегального проникновения из Марокко в испанскую Сеуту. Один мужчина после посадки скрылся, другой потерял управление, упал в Средиземное море и погиб.