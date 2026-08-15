На побережье Стамбула нашли обломки беспилотника

На одном из пляжей стамбульского района Арнавуткей обнаружили обломки устройства, предположительно являющегося беспилотником. О находке сообщает турецкое издание Haberler со ссылкой на данные экстренных служб и рассказы очевидцев.

На пляже в Стамбуле нашли неопознанный БПЛА. Фото © Х /TRHaber

Предмет заметили гулявшие по побережью Йеникей горожане. Заподозрив, что выброшенный на сушу объект может иметь отношение к боевым действиям, они незамедлительно связались с правоохранителями.

На место оперативно прибыли сотрудники жандармерии и береговой охраны. После первичного осмотра специалисты решили перевезти аппарат в командование береговой охраны для проведения детальной технической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Турции упали два беспилотника, которые, предположительно, являются украинскими аппаратами-приманками типа «Майя». Одно из устройств весом более 200 килограммов рухнуло прямо в сад жилого дома в деревне Кушкаясы провинции Кастамону. Местные жители слышали гул мотора, за которым последовал мощный хлопок, а при ударе о землю объект загорелся. Фрагменты второго дрона обнаружил житель района Караташ в провинции Самсун.