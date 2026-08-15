До 47 выросло число жертв мощного землетрясения в Индонезии

Согласно сведениям Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, число жертв землетрясения возросло до 47 человек. Как передаёт издание The Straits Times, количество пострадавших в результате природного катаклизма достигло 50.

«По меньшей мере 47 человек погибли во время землетрясения», — говорится в публикации.

Сегодня ночью у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Эпицентр подземных толчков находился в 161 километре к северо-востоку от города Лабуан-Баджо, где проживают около 188 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. В нескольких районах страны были зафиксированы цунами.