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15 августа, 15:03

До 47 выросло число жертв мощного землетрясения в Индонезии

Обложка © ТАСС / AP / Kurniawan

Обложка © ТАСС / AP / Kurniawan

Согласно сведениям Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, число жертв землетрясения возросло до 47 человек. Как передаёт издание The Straits Times, количество пострадавших в результате природного катаклизма достигло 50.

«По меньшей мере 47 человек погибли во время землетрясения», — говорится в публикации.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на севере Азербайджана
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на севере Азербайджана

Сегодня ночью у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Эпицентр подземных толчков находился в 161 километре к северо-востоку от города Лабуан-Баджо, где проживают около 188 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. В нескольких районах страны были зафиксированы цунами.

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Наталья Демьянова
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