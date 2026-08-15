«Из космоса виднее»: В Крыму оценили признание NASA полуострова российским

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал фактическим признанием продемонстрированную НАСА карту, на которой полуостров обозначили как российскую территорию. Такое мнение он высказал в разговоре с РИА «Новости».

Изображение показали во время трансляции американского космического агентства, посвящённой солнечному затмению. На карте Крым был отмечен в составе России.

«Я считаю, что мировое сообщество уже фактически признало Крым российским. Это означает, что мир принял выбор крымчан, сделанный на референдуме в 2014 году», — сказал Константинов.

По мнению политика, подобные случаи свидетельствуют об изменении отношения к статусу полуострова на международном уровне. Он также предположил, что вслед за фактическим восприятием может последовать и юридическое признание Крыма территорией России.

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