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15 августа, 15:39

«Из космоса виднее»: В Крыму оценили признание NASA полуострова российским

Константинов назвал карту NASA с Крымом в составе РФ фактическим признанием

Обложка © Wikipedia / Bestalex

Обложка © Wikipedia / Bestalex

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал фактическим признанием продемонстрированную НАСА карту, на которой полуостров обозначили как российскую территорию. Такое мнение он высказал в разговоре с РИА «Новости».

Изображение показали во время трансляции американского космического агентства, посвящённой солнечному затмению. На карте Крым был отмечен в составе России.

«Я считаю, что мировое сообщество уже фактически признало Крым российским. Это означает, что мир принял выбор крымчан, сделанный на референдуме в 2014 году», — сказал Константинов.

По мнению политика, подобные случаи свидетельствуют об изменении отношения к статусу полуострова на международном уровне. Он также предположил, что вслед за фактическим восприятием может последовать и юридическое признание Крыма территорией России.

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Полина Никифорова
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