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15 августа, 15:26

Санитары, связисты и сапёры: В Москве вспомнили подвиг 60 тысяч фронтовых собак

В Москве почтили память более 60 тысяч собак, служивших на фронтах ВОВ

Обложка © Telegram/МуZей Победы

Обложка © Telegram/МуZей Победы

Более 60 тысяч специально обученных собак несли службу на фронтах Великой Отечественной войны, спасая раненых, доставляя донесения и разыскивая мины. В память об их подвиге в музее «Г.О.Р.А.» на Поклонной горе возложили цветы к Памятнику фронтовой собаке, сообщает РИА «Победа РФ».

Церемонию провели в рамках Дня фронтовой собаки. В музее напомнили, что четвероногие бойцы выполняли самые разные задачи: санитары вытаскивали людей с поля боя, связисты доставляли важные сообщения, а миноискатели обнаруживали взрывные устройства.

Гостям также рассказали историю легендарной собаки-диверсанта Дины. Во время войны она выбежала на железнодорожные пути перед немецким воинским эшелоном, сбросила заряд, зубами выдернула чеку воспламенителя и сумела вернуться после задания невредимой.

В памятной акции участвовали кинологи МЧС, МВД, Росгвардии и других организаций вместе со своими четвероногими напарниками. Цветы к монументу возложили в том числе немецкие овчарки Черная и Шайба, которые сейчас вместе с кинологом Павлом Серебряковым работают в зоне СВО, а также поисково-спасательная белая швейцарская овчарка Хорс.

Памятник фронтовой собаке появился на Поклонной горе в 2013 году. Спустя четыре года Музей Победы предложил отдельно увековечить подвиг четвероногих участников войны, и теперь тематический праздник проводится уже в десятый раз.

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Традиция службы четвероногих помощников продолжается и сегодня. В конце июля Life.ru рассказывал о собаке Басте, которая заранее предупреждает российских штурмовиков о приближении украинских беспилотников. По словам её хозяина, слух животного позволяет заметить угрозу раньше человека и даёт бойцам время укрыться.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Николь Вербер
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