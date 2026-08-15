Логистика ВСУ рушится: Российские БПЛА разнесли военные склады в порту Одессы

Российские военные продолжают наносить удары по объектам портовой инфраструктуры и судам, которые обеспечивают логистику ВСУ. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в субботу, 15 августа, в порту Одессы с помощью беспилотников были поражены склады, где хранились военные грузы для украинской армии.

«В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражены склады с военным имуществом, предназначенным для ВСУ», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее российские военные сообщили об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Южном, использовавшимся в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в Одессе был поражён резервуар с горюче-смазочными материалами, а в Южном — склад с вооружением, техникой и военным имуществом. Для атаки применялись высокоточные средства воздушного базирования и ударные беспилотники.