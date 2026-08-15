ЦСКА победил «Факел» после трёх отменённых голов воронежцев

Московский ЦСКА обыграл воронежский «Факел» со счётом 1:0 в домашнем матче четвёртого тура Российской премьер-лиги. Единственный мяч был забит во втором тайме.

На 71-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти и вывел армейцев вперёд. Ранее отличился Тамерлан Мусаев, однако его гол отменили из-за положения вне игры. У воронежцев мяч трижды оказывался в воротах соперника, но во всех случаях судейская бригада фиксировала офсайд. Один из эпизодов арбитр пересмотрел с помощью VAR.

После четырёх туров ЦСКА набрал восемь очков и поднялся на второе место в таблице. «Факел» с одним баллом остался на последней, 16-й строчке.

Следующий матч чемпионата армейцы проведут 22 августа дома против «Локомотива». До этого, 18 августа, москвичи встретятся с «Акроном» в Кубке России, а воронежцы в тот же день сыграют с «Ахматом».

В предыдущем туре ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» — 0:0. После трёх встреч армейцы имели пять очков и занимали шестое место, однако победа над «Факелом» позволила команде заметно подняться в таблице.