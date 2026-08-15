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Регион
15 августа, 15:43

Эрдоган: Вступление в Евросоюз больше не является приоритетом Турции

Обложка © Life.ru, с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © Life.ru, с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вступление в Евросоюз не является приоритетной целью для Турции, а от отсутствия Анкары в объединении больше теряет сама Европа. Об этом президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью Al Jazeera.

По мнению турецкого лидера, Брюссель сам не демонстрирует желания видеть страну среди членов ЕС. Анкара же больше не рассматривает присоединение к объединению как задачу, которую необходимо решить любой ценой.

«Европа, судя по всему, не желает вступления Турции в ЕС. Для Анкары это не приоритет, а от отсутствия Турции в рядах ЕС проигрывает именно Европа», — заявил Эрдоган.

Отношения сторон вновь обострились летом. 15 июля Совет ЕС одобрил документ с оценками ситуации вокруг Турции, Кипра и региональной безопасности. В Анкаре назвали его предвзятым и несправедливым, а позицию Брюсселя сочли свидетельством отсутствия представления об общем будущем с республикой. Турция остаётся кандидатом на вступление в Евросоюз с 1999 года. Переговоры начались в 2005-м, однако с 2018 года процесс фактически находится в тупике.

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При этом ещё в мае Эрдоган подтверждал приверженность Турции курсу на вступление в Евросоюз. Тогда он заявлял, что членство способно укрепить не только Анкару, но и сам ЕС, а свою страну называл «огромной возможностью» для объединения.

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Николь Вербер
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