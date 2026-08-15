Последняя мужская цитадель Европы пала: Лихтенштейн открыл трон для женщин

В Лихтенштейне отменили принцип престолонаследия по мужской линии, который был последним подобным пережитком в Европе. Согласно официальному заявлению княжеского дома, опубликованному в субботу, право на трон теперь будет передаваться внутри семьи вне зависимости от пола наследника.

В коммюнике подчёркивается, что данная реформа направлена на обеспечение стабильности государства: управление страной должно переходить к тем членам семьи, которые обладают наилучшей подготовкой для выполнения государственных задач.

«Изменения призваны гарантировать ответственность правящей фамилии за будущее страны, поскольку она лежит на тех, кто лучше подготовлен к выполнению необходимых задач», — указано в заявлении.

А ранее стало известно, зачем сотрудник британского радио похоронил Карла III в прямом эфире. Осознав свою ошибку, он ретировался с рабочего места, оставив коллег разбираться с последствиями.