Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 16:03

Последняя мужская цитадель Европы пала: Лихтенштейн открыл трон для женщин

Лихтенштейн официально разрешил женщинам наследовать трон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tobias Arhelger

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tobias Arhelger

В Лихтенштейне отменили принцип престолонаследия по мужской линии, который был последним подобным пережитком в Европе. Согласно официальному заявлению княжеского дома, опубликованному в субботу, право на трон теперь будет передаваться внутри семьи вне зависимости от пола наследника.

В коммюнике подчёркивается, что данная реформа направлена на обеспечение стабильности государства: управление страной должно переходить к тем членам семьи, которые обладают наилучшей подготовкой для выполнения государственных задач.

«Изменения призваны гарантировать ответственность правящей фамилии за будущее страны, поскольку она лежит на тех, кто лучше подготовлен к выполнению необходимых задач», — указано в заявлении.

Cтала 15-й в очереди на престол: У британской принцессы Евгении родилась дочь
Cтала 15-й в очереди на престол: У британской принцессы Евгении родилась дочь

А ранее стало известно, зачем сотрудник британского радио похоронил Карла III в прямом эфире. Осознав свою ошибку, он ретировался с рабочего места, оставив коллег разбираться с последствиями.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar