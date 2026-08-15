Трое иранских пилотов со сбитых Су-24 попали в плен в Катаре

Три иранских пилота Су-24 попали в плен в Катаре после крушения самолётов во время боевого вылета в марте. Об этом сообщил глава Комитета по поиску пропавших без вести Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багерзаде, его обращение приводит государственное агентство IRNA.

По данным иранской стороны, 2 марта два Су-24 направились на выполнение боевой задачи против военного объекта на территории Катара. На обратном пути самолёты попали под огонь ПВО, после чего экипажи катапультировались. Один из четырёх лётчиков — Маджид Каземи — погиб.

Джавад Салехи, Абдольмаджид Даштиян и Омран Бехрузиян выжили и, как утверждает Тегеран, были захвачены катарскими военными. Уже около шести месяцев им не разрешают встретиться с родственниками или связаться с семьями и представителями, занимающимися их делом.

В связи с этим он обратился к Международному комитету Красного Креста и попросил как можно скорее добиться доступа к военным. Организацию призвали проверить состояние их здоровья, обеспечить возможность контакта с близкими и содействовать освобождению.

Недавно Иран нанёс ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. По данным СМИ, для атаки использовались баллистические ракеты. Иранская сторона тогда не раскрывала число выпущенных боеприпасов и конкретные поражённые объекты.