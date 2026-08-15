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15 августа, 16:33

Четвёртая медаль турнира: Мельникова взяла бронзу ЧЕ в вольных упражнениях

Мельникова завоевала бронзу ЧЕ в вольных упражнениях

Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. За своё выступление спортсменка получила 13,566 балла.

Золото досталось итальянке Маниле Эспозито, набравшей 13,700 балла. Второй стала представительница Франции Элена Кола с результатом 13,633. Для Мельниковой эта награда стала уже четвёртой на нынешнем континентальном первенстве.

26-летняя гимнастка является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире. В её активе также серебро и две бронзы Игр, а также три золотые награды чемпионатов мира. Российские спортсмены выступают на нынешнем ЧЕ без национальной символики. Турнир является отборочным к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года.

Гимнастка Ангелина Мельникова впервые выиграла многоборье на чемпионате Европы
Гимнастка Ангелина Мельникова впервые выиграла многоборье на чемпионате Европы

Ранее Мельникова стала чемпионкой Европы в опорном прыжке, набрав в среднем 14,166 балла по итогам двух попыток. Эта победа стала для неё второй золотой медалью на нынешнем турнире.

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Полина Никифорова
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