Четвёртая медаль турнира: Мельникова взяла бронзу ЧЕ в вольных упражнениях

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. За своё выступление спортсменка получила 13,566 балла.

Золото досталось итальянке Маниле Эспозито, набравшей 13,700 балла. Второй стала представительница Франции Элена Кола с результатом 13,633. Для Мельниковой эта награда стала уже четвёртой на нынешнем континентальном первенстве.

26-летняя гимнастка является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире. В её активе также серебро и две бронзы Игр, а также три золотые награды чемпионатов мира. Российские спортсмены выступают на нынешнем ЧЕ без национальной символики. Турнир является отборочным к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года.

Ранее Мельникова стала чемпионкой Европы в опорном прыжке, набрав в среднем 14,166 балла по итогам двух попыток. Эта победа стала для неё второй золотой медалью на нынешнем турнире.