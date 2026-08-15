Пропавшего в Петербурге адвоката нашли мёртвым в лесополосе со следами удушья
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В Санкт-Петербурге обнаружено тело пропавшего адвоката Шамиля Ахаева. Как сообщает «Фонтанка», 44-летнего юриста нашли мёртвым в лесополосе.
По предварительным данным, причиной смерти стало удушение. Последний раз мужчину видели 10 августа в Репино возле одного из ресторанов, куда он отправился на встречу с другом.
Близкие адвоката рассказали, что ранее он упоминал о рабочих проблемах и поступавших в его адрес угрозах. Обстоятельства гибели устанавливаются.
Напомним, что информация о пропаже адвоката Шамиля Ахаева поступила в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 11 августа. По данным волонтёров, Ахаев исчез вечером 10 августа. В тот день он поехал на рабочую встречу в посёлок Репино, после чего перестал отвечать на звонки. Оба его мобильных телефона оказались выключенными. Мать пропавшего рассказала, что сын мог отправиться на переговоры с одним из коллег. Других подробностей о целях поездки и возможных собеседниках адвоката она не привела.
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