Пропавшего в Петербурге адвоката нашли мёртвым в лесополосе со следами удушья

По предварительным данным, причиной смерти стало удушение. Последний раз мужчину видели 10 августа в Репино возле одного из ресторанов, куда он отправился на встречу с другом.

Напомним, что информация о пропаже адвоката Шамиля Ахаева поступила в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 11 августа. По данным волонтёров, Ахаев исчез вечером 10 августа. В тот день он поехал на рабочую встречу в посёлок Репино, после чего перестал отвечать на звонки. Оба его мобильных телефона оказались выключенными. Мать пропавшего рассказала, что сын мог отправиться на переговоры с одним из коллег. Других подробностей о целях поездки и возможных собеседниках адвоката она не привела.