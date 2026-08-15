Зумерша против сковородки: 17-летняя москвичка чуть не спалила квартиру, пытаясь приготовить ужин

В московском ЖК «Павелецкая Сити» 17‑летняя девушка получила серьёзные ожоги во время готовки и попала в больницу. Об этом сообщил Telegram‑канал SHOT.

Всё произошло в доме на Дубининской улице в Даниловском районе. Девушка налила масло на разогретую сковороду, оно вспыхнуло, а затем пламя добралось до натяжного потолка.

Пострадавшую увезли в больницу имени Сперанского с ожогами второй степени. Огонь потушили, но кухня выгорела полностью.

Ранее сообщалось, что в Улан‑Удэ вспыхнула комната в жилом доме на улице Забайкальской. Как сообщили в МЧС Бурятии, 22‑летний мужчина готовил ужин, у него на плите перегрелось и загорелось масло. Он попытался залить пламя водой, из‑за чего огонь тут же перекинулся на шторы и мебель. Жильцы успели выбраться сами, а хозяин обжёг шею и руки.