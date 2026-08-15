В Шереметьево приземлился первый борт из египетского курорта Эль-Аламейн

Из египетского Эль-Аламейна в Москву прибыл первый регулярный авиарейс. Воздушное судно авиакомпании Air Cairo приземлилось в аэропорту Шереметьево, сообщили в Министерстве транспорта России.

Таким образом между двумя странами открылось новое постоянное направление. Разрешение на выполнение полётов по маршруту Эль-Аламейн — Москва египетскому перевозчику ранее выдала Росавиация, подведомственная Минтрансу.

Интерес к эксплуатации этой линии также проявили российские Azur Air и Red Wings. В министерстве отметили, что география авиасообщения между государствами продолжает расширяться.

На данный момент россияне могут летать в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Недавно перечень пополнился Борг-эль-Арабом. Минтранс и Росавиация намерены и дальше наращивать сотрудничество с египетскими партнёрами, увеличивая число рейсов и доступных городов.

Ранее сообщалось. что Сирия впервые после смены власти в стране возобновляет прямое авиасообщение с Россией. Перевозчик открыл продажу билетов на рейсы между Москвой и Дамаском. Первый вылет намечен на 16 августа, затем самолёты будут курсировать один раз в неделю по воскресеньям. В российской столице борта будет принимать аэропорт Шереметьево. Время в пути составит около 4 часов 50 минут. Цена билета в эконом-классе начинается примерно от 350 долларов.