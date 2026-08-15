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15 августа, 16:47

Два человека пострадали при атаке БПЛА на дом в Брянской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двое местных жителей получили осколочные ранения при атаке беспилотника на жилой дом в посёлке Васильевка Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. Инцидент произошёл в Стародубском районе. По словам главы области, здание атаковал дрон-камикадзе.

«В результате атаки дрона-камикадзе по жилому дому в посёлке Васильевка Стародубского района осколочные ранения получили двое местных жителей», — написал Ковальчук.

Пострадавших доставили в районную больницу. Медики оказали им необходимую помощь.

Четыре девушки пострадали при ударе дрона по легковому авто в Брянской области
Четыре девушки пострадали при ударе дрона по легковому авто в Брянской области

11 августа в посёлке Белая Берёзка Брянской области дрон-камикадзе ударил по продуктовому магазину. Осколочные ранения получила находившаяся внутри продавец, ей оказали медицинскую помощь.

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Полина Никифорова
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