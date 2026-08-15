Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 17:01

Индонезию сотрясло новое землетрясение магнитудой 6,0

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии. Подземные толчки зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмическое событие произошло в 16:25 по времени UTC — 19:25 мск. Эпицентр находился в 359 километрах к северо-востоку от города Самаринда с населением около 355 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. Информации о пострадавших или разрушениях после этого толчка пока не приводится.

Ранее в провинции Северная Суматра на западе страны зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3. Его источник находился на глубине 173 километров. Ещё один мощный удар произошёл в ночь на 15 августа неподалёку от острова Флорес. Его магнитуда составила 7,7.

Таким образом, за короткий промежуток времени в разных районах Индонезии произошло сразу несколько сильных землетрясений.

При землетрясении в Индонезии повреждены дома и школы, погибли два человека
При землетрясении в Индонезии повреждены дома и школы, погибли два человека

После ночного землетрясения у острова Флорес число погибших выросло до 47 человек, ещё 50 получили травмы. В нескольких районах Индонезии также были зафиксированы цунами.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Индонезия
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar