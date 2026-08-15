Индонезию сотрясло новое землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии. Подземные толчки зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмическое событие произошло в 16:25 по времени UTC — 19:25 мск. Эпицентр находился в 359 километрах к северо-востоку от города Самаринда с населением около 355 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. Информации о пострадавших или разрушениях после этого толчка пока не приводится.

Ранее в провинции Северная Суматра на западе страны зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3. Его источник находился на глубине 173 километров. Ещё один мощный удар произошёл в ночь на 15 августа неподалёку от острова Флорес. Его магнитуда составила 7,7.

Таким образом, за короткий промежуток времени в разных районах Индонезии произошло сразу несколько сильных землетрясений.

После ночного землетрясения у острова Флорес число погибших выросло до 47 человек, ещё 50 получили травмы. В нескольких районах Индонезии также были зафиксированы цунами.