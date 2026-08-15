Солдат ВСУ, жаловавшихся Драпатому на нехватку еды и воды, лишили связи

Украинских военнослужащих 121-й бригады территориальной обороны, публично пожаловавшихся на нехватку воды, еды и отсутствие ротаций, отрезали от связи с внешним миром. Об этом рассказали их родственники, информацию передаёт украинское издание «Страна.ua».

Сестра командира взвода огневой поддержки Анатолия Сащука Татьяна Кравчук сообщила, что не может связаться с братом с 11 августа. По её словам, родных заранее предупреждали о вероятном отключении связи, чтобы предотвратить дальнейшее распространение информации.

«Наши родные предупреждали нас, что такое может быть — что связь отключат. Это делается специально, чтобы больше никакая информация не распространялась... Командование боится ещё большей огласки. Поэтому и идет на такие меры», — написала она.

Женщина утверждает, что у бойцов забрали терминалы Starlink и распорядились пользоваться только полевой рацией. Кравчук добавила, что подобная ситуация может наблюдаться и в других подразделениях, однако военные боятся говорить об этом открыто или их отговаривают от публичных заявлений. В комментариях под публикациями о происходящем в 121-й бригаде пользователи также пишут об аналогичных случаях на разных участках фронта.

Напомним, ранее эти военнослужащие ВСУ обратились к главнокомандующему Михаилу Драпатому с требованием провести ротацию. Командир взвода огневой поддержки Анатолий Сащук заявил, что его подразделение находится на Запорожском направлении с апреля 2026 года. При этом изначально военным обещали, что срок пребывания на позициях составит около месяца. По словам Сащука, личный состав столкнулся с острой нехваткой питьевой воды, продовольствия и медикаментов. Снабжение с помощью беспилотников осуществляется нерегулярно.