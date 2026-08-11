«Пьём свою мочу»: Бойцы 121-й бригады ВСУ умоляют Драпатого вывести их с позиций

Военнослужащие 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ пожаловались главнокомандующему Михаилу Драпатому на критическую нехватку воды, еды и лекарств на Запорожском направлении. Командир взвода огневой поддержки Анатолий Сащук в видеообращении заявил, что при возможности его подразделение самостоятельно покинет позиции, если ротация так и не состоится.

По словам Сащука, его бойцы находятся на позициях с апреля 2026 года, хотя первоначально речь шла примерно о месяце. Военный утверждает, что снабжение с помощью беспилотников работает с перебоями, а на одной из позиций его подчинённые 12 суток не получали питьевую воду и еду.

«Чтобы поддержать свой организм, мы пьём свою мочу и ждём, когда нам сбросят хоть что-нибудь», — заявил Сащук в видеообращении.

Он также рассказал о проблемах со связью и лекарствами. По словам командира, некоторые военнослужащие из-за нехватки воды и пищи по несколько дней находились в полусознательном состоянии. Сащук попросил командование предоставить подразделению безопасный коридор и транспорт для эвакуации, подчеркнув, что бойцы не отказываются от службы.

Командование 121-й бригады подтвердило проблемы со снабжением, однако заявило, что опубликованное видео «не отражает всех обстоятельств». По версии бригады, за последний месяц на труднодоступные позиции дронами доставили 27 посылок весом около девяти килограммов каждая. Перебои там объяснили сложной обстановкой, погодой и работой средств радиоэлектронной борьбы.

В бригаде также заявили, что командование знает о ситуации и готовит ротацию. Вывести военнослужащих обещают, когда перемещение можно будет провести без дополнительной угрозы их жизни и здоровью.

Михаил Драпатый возглавил ВСУ 22 июля, сменив на этой должности Александра Сырского. Обращение бойцов 121-й бригады было опубликовано 9 августа.