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15 августа, 17:26

Шестое золото в Будапеште: Россиянки выиграли акробатическую программу юниорского ЧМ

Российские синхронистки выиграли золото юниорского ЧМ в акробатике

Обложка © Telegram / Федерации водных видов спорта России

Обложка © Telegram / Федерации водных видов спорта России

Российские синхронистки завоевали золото в акробатической программе на юниорском чемпионате мира. Соревнования проходят в Будапеште. За своё выступление команда получила 232,2147 балла и уверенно заняла первое место.

Серебро досталось представительницам Казахстана, набравшим 203,0926 балла. Тройку сильнейших замкнули белоруски с результатом 200,9777. Эта победа принесла российским спортсменам уже шестую награду высшей пробы на нынешнем первенстве мира.

Российская сборная выступает в Будапеште с национальным флагом и гимном. Турнир завершится 16 августа.

Трофимов и Румянцева взяли золото юниорского ЧМ в смешанном дуэте
Трофимов и Румянцева взяли золото юниорского ЧМ в смешанном дуэте

Ранее россиянки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина завоевали бронзу юниорского ЧМ в произвольной программе дуэтов. В финале они набрали 294,0996 балла.

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Полина Никифорова
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