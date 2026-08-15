Шестое золото в Будапеште: Россиянки выиграли акробатическую программу юниорского ЧМ
Российские синхронистки выиграли золото юниорского ЧМ в акробатике
Обложка © Telegram / Федерации водных видов спорта России
Российские синхронистки завоевали золото в акробатической программе на юниорском чемпионате мира. Соревнования проходят в Будапеште. За своё выступление команда получила 232,2147 балла и уверенно заняла первое место.
Серебро досталось представительницам Казахстана, набравшим 203,0926 балла. Тройку сильнейших замкнули белоруски с результатом 200,9777. Эта победа принесла российским спортсменам уже шестую награду высшей пробы на нынешнем первенстве мира.
Российская сборная выступает в Будапеште с национальным флагом и гимном. Турнир завершится 16 августа.
Ранее россиянки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина завоевали бронзу юниорского ЧМ в произвольной программе дуэтов. В финале они набрали 294,0996 балла.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.