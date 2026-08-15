Синхронистки Чеханова и Сидорина взяли бронзу юниорского первенства мира

Российские синхронистки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина стали бронзовыми призёрами юниорского первенства мира в Будапеште. В финале произвольной программы дуэтов спортсменки набрали 294,0996 балла.

Победу одержали представительницы Испании, получившие от судей 298,6813 балла. Серебро досталось спортсменкам из Китая с результатом 295,0701.

Для Чехановой и Сидориной это уже вторая совместная награда на турнире. Ранее россиянки выиграли техническую программу дуэтов, где заработали 300,1509 балла. Тогда российский дуэт опередил соперниц из Китая и Испании и принёс команде четвёртое золото соревнований. Российские спортсмены выступают в Будапеште с национальными флагом и гимном.

Юниорское мировое первенство по синхронному плаванию проходит под эгидой World Aquatics и завершится 16 августа.

А Трофимов и Румянцева взяли золото юниорского ЧМ в смешанном дуэте. Российская пара выиграла техническую программу, более чем на 12 баллов опередив ближайших соперников из Испании.